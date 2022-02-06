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Англия. Кубок Англии

Клопп похвалил 18-летнего Эллиота, который отметил своё возвращение после перелома забитым голом в Кубке

06 Февраля 2022 • 17:51 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Кардифф Сити
окончен

Кубковое противостояние против «Кардиффа» запомнилось болельщикам «Ливерпуля» сразу несколькими приятными событиями. Во-первых, в Англии дебютировал новичок команды Луис Диас. Во-вторых, впервые после перелома лодыжки на футбольное поле вышел 18-летний полузащитник Харви Эллиот, сразу отметившись забитым мячом.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп похвалил молодого футболиста, предрекая ему хорошее будущее. «Ему не повезло с травмой, но в своем возрасте он уже продемонстрировал профессионализм. Он выполнял установки врачей и проделал невероятную работу. Здорово, что молодым легче даются подобные ситуации. Теперь он снова с нами и это круто», - сказал немец на пресс-конференции.

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Ливерпуль Юрген Клопп Харви Эллиотт
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окончен Ливерпуль 3:1 Кардифф Сити
06.02  19:00 Ноттингем Форест ... Лестер 3.30 3.45 2.09
06.02  21:30 Борнмут ... Борэм Вуд 1.28 5.20 10.00
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17:51 · Англия. Кубок Англии
Клопп похвалил 18-летнего Эллиота, который отметил своё возвращение после перелома забитым голом в Кубке
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