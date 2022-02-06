Клопп похвалил 18-летнего Эллиота, который отметил своё возвращение после перелома забитым голом в Кубке

Кубковое противостояние против «Кардиффа» запомнилось болельщикам «Ливерпуля» сразу несколькими приятными событиями. Во-первых, в Англии дебютировал новичок команды Луис Диас. Во-вторых, впервые после перелома лодыжки на футбольное поле вышел 18-летний полузащитник Харви Эллиот, сразу отметившись забитым мячом.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп похвалил молодого футболиста, предрекая ему хорошее будущее. «Ему не повезло с травмой, но в своем возрасте он уже продемонстрировал профессионализм. Он выполнял установки врачей и проделал невероятную работу. Здорово, что молодым легче даются подобные ситуации. Теперь он снова с нами и это круто», - сказал немец на пресс-конференции.