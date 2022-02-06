«Ливерпуль» легко выбил «Кардифф Сити» из Кубка Англии

Несмотря на неоптимальный состав, «Ливерпуль» без особых проблем прошёл «Кардифф Сити» в Кубке Англии. После ничейного первого тайма «красные» начали забивать и забивать в ворота соперника. Диогу Жота отличился на 53-й минуте, а вскоре Такуми Минамино забил победный мяч. Харви Эллиотт сделал результат разгромным, но гости отыграли один гол - 3:1.