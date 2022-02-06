«Ливерпуль» легко выбил «Кардифф Сити» из Кубка Англии

Несмотря на неоптимальный состав, «Ливерпуль» без особых проблем прошёл «Кардифф Сити» в Кубке Англии. После ничейного первого тайма «красные» начали забивать и забивать в ворота соперника. Диогу Жота отличился на 53-й минуте, а вскоре Такуми Минамино забил победный мяч. Харви Эллиотт сделал результат разгромным, но гости отыграли один гол - 3:1.
Протокол игры
|(1:0) Жота Диогу53'
|(2:0) Минамино Такуми68'
|(3:0) Эллиотт Харви76'
|80'Колуилл Рубин (3:1)
Келлехер Каомхин • 46'Александер-Арнольд Трент•Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Цимикас Костас 70' (Робертсон Эндрю ( 70') •Хендерсон Джордан 78' (Алькантара Тьяго ( 78') •Кейта Наби 58' (Диас Луис ( 58') •Джонс Кёртис 58' (Эллиотт Харви ( 58') •Минамино Такуми 69' (Милнер Джеймс ( 69') •Фирмино Роберто•Жота Диогу
Запасные: Гордон Кайд•Адриан Сан-Мигель•Мортон Тайлер•Матип Жоэль
Филлипс Диллон•Oliver Denham•Флинт Эден•Макгиннес Марк•Нг Перри•Eli King 69' (Дойл Томми ( 69') •Пэк Марлон•Воулкс Уилл 53' 69' (Колуилл Рубин ( 69') •Баган Джоэл•Харрис Марк 58' (Дэвис Айзек ( 58') •Коллинз Джеймс II 58' (Хагилл Джордан ( 58')
Запасные: Винтл Райан•Смитис Алекс•Боуэн Сэм•Бакуна Леандро
06 февраля. Стадион "Энфилд".
Бан пользователя