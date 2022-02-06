​«Манчестер Сити» и «Челси» узнали следующих соперников в Кубке Англии

Ещё не все матчи четвёртого раунда Кубка Англии завершились, но уже состоялась жеребьёвка пятого раунда. По итогам процедуры были сформированы следующие пары:
«Лутон Таун» - «Челси»;
«Кристал Пэлас» - «Сток Сити»;
«Питерборо Юнайтед» - «Манчестер Сити»;
«Ливерпуль»/«Кардифф» - «Норвич»;
«Саутгемптон» - «Вест Хэм»;
«Мидлсбро» - «Тоттенхэм»;
«Ноттингем Форест»/«Лестер» - «Хаддерсфилд Таун»;
«Эвертон» - «Борнмут»/«Борхэм Вуд».
Матчи пятого раунда Кубка Англии должны пройти в начале марта.
Отметим, что действующим обладателем национального кубка является «Лестер».
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