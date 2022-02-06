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Англия. Кубок Англии

​«Манчестер Сити» и «Челси» узнали следующих соперников в Кубке Англии

06 Февраля 2022 • 15:57 Комментировать

Ещё не все матчи четвёртого раунда Кубка Англии завершились, но уже состоялась жеребьёвка пятого раунда. По итогам процедуры были сформированы следующие пары:

«Лутон Таун» - «Челси»;

«Кристал Пэлас» - «Сток Сити»;

«Питерборо Юнайтед» - «Манчестер Сити»;

«Ливерпуль»/«Кардифф» - «Норвич»;

«Саутгемптон» - «Вест Хэм»;

«Мидлсбро» - «Тоттенхэм»;

«Ноттингем Форест»/«Лестер» - «Хаддерсфилд Таун»;

«Эвертон» - «Борнмут»/«Борхэм Вуд».

Матчи пятого раунда Кубка Англии должны пройти в начале марта.

Отметим, что действующим обладателем национального кубка является «Лестер».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Ливерпуль Манчестер Сити
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окончен Ливерпуль 3:1 Кардифф Сити 1.17 7.80 11.00
06.02  19:00 Ноттингем Форест ... Лестер 3.30 3.45 2.09
06.02  21:30 Борнмут ... Борэм Вуд 1.28 5.20 10.00
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