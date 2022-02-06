Конте доволен игрой Кейна

Гарри Кейн повел свою команду к победе в матче с «Брайтоном» в рамках 1/16 финала Кубка Англии, нападающий забил два гола, после чего всячески нахваливал работу Антонио Конте, который, по его словам, изменил менталитет и мотивацию команды. Не остался в долгу и итальянский специалист - он ответил Кейну взаимным реверансом.

- Для уверенности команды успешные выступления в таком турнире, как Кубок, очень важны. Мы обыграли неплохую команду, а Кейн забил два мяча. Он сыграл просто фантастически, хотя даже если он не забивает, то все равно отлично выступает, он - командный игрок, - приводит слова Конте ITV4.