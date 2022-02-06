Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Англия. Кубок Англии

Кейн нахваливает Конте

06 Февраля 2022 • 09:31 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Брайтон
окончен

«Тоттенхэм» обыграл в кубковом матче «Брайтон», а Гарри Кейн сделал дубль и нахваливает наставника «шпор» Антонио Конте.

- Он прекрасен. Я не нахожу слов, чтобы выразить, как мы довольны изменениями. Он поменял менталитет и настрой команды. Мы должны продолжать работать в этом духе как на поле, так и вне поля, - считает Кейн, слова которого приводит BBC Sport.

При Конте «Тоттенхэм» провел в общей сложности семнадцать матчей, выиграв десять из них. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «шпоры» занимают сейчас седьмое место, но если считать по потерянным очкам, то все не так и плохо - так команда идет четвертой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.02  15:00 Ливерпуль ... Кардифф Сити 1.17 7.80 11.00
06.02  19:00 Ноттингем Форест ... Лестер 3.30 3.45 2.09
06.02  21:30 Борнмут ... Борэм Вуд 1.28 5.20 10.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Февраля
09:31 · Англия. Кубок Англии
Кейн нахваливает Конте
00:54 · Англия. Кубок Англии
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» пройти «Брайтон»
00:51 · Англия. Кубок Англии
После матча с «МЮ» фанат «Мидлсбро» оставил 11-летнего сына в отеле и пошёл праздновать – на следующий день мужчину задержала полиция 2
05 Февраля
22:02 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола назвал Кубок Англии сложным турниром, сославшись на вылет фаворитов 1
21:51 · Англия. Кубок Англии
Лэмпард поделился впечатлениями от дебютной победы у руля «Эвертона»
20:48 · Англия. Кубок Англии
«Он умеет читать мысли»: Тренер «Челси» прокомментировал удачную игру Кепы при пенальти
19:54 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм», пропустив первым 1
19:50 · Англия. Кубок Англии
​Защитник «Мидлсбро» - о Роналду: «Он такой красивый…» 4
18:08 · Англия. Кубок Англии
​«Вест Хэм» чуть не вылетел из Кубка Англии в дуэли с командой из 6-го дивизиона
18:04 · Англия. Кубок Англии
​«Челси» понадобилось 120 минут, чтобы пройти «Плимут» в Кубке Англии 3
17:33 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Сити» - «Фулхэм» - 4:1 (завершён) 1
15:55 · Англия. Кубок Англии
​Эланга столкнулся с расизмом после вылета «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии
15:01 · Англия. Кубок Англии
​«Челси» - «Плимут» - 2:1 (завершён)
14:46 · Англия. Кубок Англии
​«Челси» проведёт кубковый матч без Тухеля
11:23 · Англия. Кубок Англии
Рой Кин отреагировал на провал «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии 1
Все новости
Рекомендуем