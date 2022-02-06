Кейн нахваливает Конте

«Тоттенхэм» обыграл в кубковом матче «Брайтон», а Гарри Кейн сделал дубль и нахваливает наставника «шпор» Антонио Конте.

- Он прекрасен. Я не нахожу слов, чтобы выразить, как мы довольны изменениями. Он поменял менталитет и настрой команды. Мы должны продолжать работать в этом духе как на поле, так и вне поля, - считает Кейн, слова которого приводит BBC Sport.

При Конте «Тоттенхэм» провел в общей сложности семнадцать матчей, выиграв десять из них. В турнирной таблице английской Премьер-лиги «шпоры» занимают сейчас седьмое место, но если считать по потерянным очкам, то все не так и плохо - так команда идет четвертой.