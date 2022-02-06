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Англия. Кубок Англии

Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» пройти «Брайтон»

06 Февраля 2022 • 00:54 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Брайтон
окончен

В субботу «Тоттенхэм» играл против крепкого «Брайтона» в Кубке Англии. Для «шпор» все сложилось достаточно легко и просто. Уже на экваторе первого тайма лондонцы вели 2:0. Пропустив после перерыва «Тоттенхэм» тут же вернул свой перевес благодаря дублю Гарри Кейна - 3:1.

Протокол игры  
Тоттенхэм 3:1Брайтон
(1:0) Кейн Гарри13'   
(2:0) Марч Соломон24'   
  63'Биссума Ив (2:1)
(3:1) Кейн Гарри66'   
Льорис УгоРомеро Кристиан  77' (Бентанкур Родриго (  77'   86') Санчес ДавинсонДэвис БенЭмерсон Жуниор  87' (Доэрти Мэтт (  87') Уинкс Гарри  77' (Родон Джо (  77') Хёйбьерг Пьер-ЭмильРегилон СерхиоЛукас Моура  68' (Кулушевски Деян (  68') Кейн ГарриСон Хынмин  69' (Бергвейн Стевен (  69')
Запасные: Сессеньон РайанУайт ХарвиГоллини ПьерлуиджиСкарлетт Дейн
Санчес РобертЛемпти Тарик  70' (Уэлбек Данни (  70') Уэбстер АдамДанк ЛьюисКукурелья МаркГросс ПаскальЛаллана Адам  46' (Вельтман Йоел (  46'   57') Биссума ИвМарч Соломон  61' (Кайседо Мойсес (  61') Мопе НилМодер Якуб  79' (Фергюсон Эван (  79')
Запасные: Оффиа ОделугаДаффи ШейнАльсате СтивенСтил ДжейсонМакгилл Томас
05 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон Гарри Кейн
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окончен после доп. времени Саутгемптон 2:1 Ковентри
окончен Вулверхэмптон 0:1 Норвич 1.65 3.60 5.70
окончен Эвертон 4:1 Брентфорд 2.05 3.40 3.65
окончен Манчестер Сити 4:1 Фулхэм 1.16 7.90 15.00
окончен Кристал Пэлас 2:0 Хартлпул
окончен Питерборо Юнайтед 2:0 КПР 3.60 3.55 2.03
окончен Сток Сити 2:0 Уиган
окончен Хаддерсфилд Таун 1:0 Барнсли 1.75 3.45 5.20
окончен Кембридж Юнайтед 0:3 Лутон Таун 4.10 3.45 1.92
окончен Тоттенхэм 3:1 Брайтон 1.87 3.50 4.30
06.02  15:00 Ливерпуль ... Кардифф Сити 1.17 7.80 11.00
06.02  19:00 Ноттингем Форест ... Лестер 3.30 3.45 2.09
06.02  21:30 Борнмут ... Борэм Вуд 1.28 5.20 10.00
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