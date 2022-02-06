Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» пройти «Брайтон»

В субботу «Тоттенхэм» играл против крепкого «Брайтона» в Кубке Англии. Для «шпор» все сложилось достаточно легко и просто. Уже на экваторе первого тайма лондонцы вели 2:0. Пропустив после перерыва «Тоттенхэм» тут же вернул свой перевес благодаря дублю Гарри Кейна - 3:1.