Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» пройти «Брайтон»

В субботу «Тоттенхэм» играл против крепкого «Брайтона» в Кубке Англии. Для «шпор» все сложилось достаточно легко и просто. Уже на экваторе первого тайма лондонцы вели 2:0. Пропустив после перерыва «Тоттенхэм» тут же вернул свой перевес благодаря дублю Гарри Кейна - 3:1.
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри13'
|(2:0) Марч Соломон24'
|63'Биссума Ив (2:1)
|(3:1) Кейн Гарри66'
Льорис Уго•Ромеро Кристиан 77' (Бентанкур Родриго ( 77' ) • 86'Санчес Давинсон•Дэвис Бен•Эмерсон Жуниор 87' (Доэрти Мэтт ( 87') •Уинкс Гарри 77' (Родон Джо ( 77') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Регилон Серхио•Лукас Моура 68' (Кулушевски Деян ( 68') •Кейн Гарри•Сон Хынмин 69' (Бергвейн Стевен ( 69')
Санчес Роберт•Лемпти Тарик 70' (Уэлбек Данни ( 70') •Уэбстер Адам•Данк Льюис•Кукурелья Марк•Гросс Паскаль•Лаллана Адам 46' (Вельтман Йоел ( 46' ) • 57'Биссума Ив•Марч Соломон 61' (Кайседо Мойсес ( 61') •Мопе Нил•Модер Якуб 79' (Фергюсон Эван ( 79')
05 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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