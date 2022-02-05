Гвардиола назвал Кубок Англии сложным турниром, сославшись на вылет фаворитов

Ранние стадии Кубка Англии выдались невероятно тяжелыми для представителей высшего дивизиона страны. Эту тенденцию после выигранного у «Фулхэма» поединка (4:1) на пресс-конференции отметил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Я нервничал по ходу встречи. Нам противостояла крепкая команда, по сути, судьбу встречи решило индивидуальное мастерство моих футболистов. Это очень сложный турнир. Посмотрите, как складываются игры. «МЮ» вовсе вылетел», - приводит слова Гвардиолы издание MEN.

Стоит также добавить, что в субботу с Кубком едва не попрощались «Челси» и «Вест Хэм», дожав своих соперников из низших лиг лишь в экстра-таймах.