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Англия. Кубок Англии

Гвардиола назвал Кубок Англии сложным турниром, сославшись на вылет фаворитов

05 Февраля 2022 • 22:02 Комментировать (1)
Манчестер Сити
4:1
Фулхэм
окончен

Ранние стадии Кубка Англии выдались невероятно тяжелыми для представителей высшего дивизиона страны. Эту тенденцию после выигранного у «Фулхэма» поединка (4:1) на пресс-конференции отметил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Я нервничал по ходу встречи. Нам противостояла крепкая команда, по сути, судьбу встречи решило индивидуальное мастерство моих футболистов. Это очень сложный турнир. Посмотрите, как складываются игры. «МЮ» вовсе вылетел», - приводит слова Гвардиолы издание MEN.

Стоит также добавить, что в субботу с Кубком едва не попрощались «Челси» и «Вест Хэм», дожав своих соперников из низших лиг лишь в экстра-таймах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Февраля 2022 в 22:07
Фавориты все на месте... Хе...
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окончен после доп. времени Киддерминстер 1:2 Вест Хэм 16.00 7.10 1.18
окончен после доп. времени Челси 2:1 Плимут
окончен после доп. времени Саутгемптон 2:1 Ковентри
окончен Вулверхэмптон 0:1 Норвич 1.68 3.60 5.50
окончен Эвертон 4:1 Брентфорд 2.05 3.40 3.70
окончен Манчестер Сити 4:1 Фулхэм 1.16 7.90 15.00
окончен Кристал Пэлас 2:0 Хартлпул
окончен Питерборо Юнайтед 2:0 КПР 3.70 3.55 2.00
окончен Сток Сити 2:0 Уиган
окончен Хаддерсфилд Таун 1:0 Барнсли 1.65 3.70 5.70
окончен Кембридж Юнайтед 0:3 Лутон Таун 4.05 3.55 1.90
05.02  23:00 Тоттенхэм ... Брайтон 1.92 3.50 3.80
06.02  15:00 Ливерпуль ... Кардифф Сити 1.17 7.80 11.00
06.02  19:00 Ноттингем Форест ... Лестер 3.30 3.45 2.09
06.02  21:30 Борнмут ... Борэм Вуд 1.28 5.20 10.00
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