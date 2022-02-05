Лэмпард поделился впечатлениями от дебютной победы у руля «Эвертона»

Дебют Фрэнка Лэмпард на должности главного тренера «Эвертона» удался на славу – «ириски» разгромили «Брентфорд» со счетом 4:1 и гарантировали себе путевку в следующую стадию Кубка Англии. Наставник команды после матча рассказал, насколько важен был этот результат.

«Это был особенный день, свою роль также сыграли болельщики, все заметили эффект домашних трибун. Конечно, эта победа меня воодушевляет. Но, впереди еще много работы, хоть я и доволен увиденным. Нам нужно действовать еще более агрессивно, играть вперед, активно вступать в единоборства», - цитирует специалиста официальный сайт клуба.