«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм», пропустив первым

В кубковом матче «Манчестер Сити» принимал «Фулхэм». «Дачники» быстро открыли счет, но тут же пропустили в ответ после ударов Илкая Гюндогана и Джона Стоунса. Сразу после перерыва Рияд Марез оформил дубль всего за четыре минуты с пенальти и с игры - 4:1.