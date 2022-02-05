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Англия. Кубок Англии

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм», пропустив первым

05 Февраля 2022 • 19:54 Комментировать (1)
Манчестер Сити
4:1
Фулхэм
окончен

В кубковом матче «Манчестер Сити» принимал «Фулхэм». «Дачники» быстро открыли счет, но тут же пропустили в ответ после ударов Илкая Гюндогана и Джона Стоунса. Сразу после перерыва Рияд Марез оформил дубль всего за четыре минуты с пенальти и с игры - 4:1.

Протокол игры  
Манчестер Сити 4:1Фулхэм
  4'Карвалью Фабиу (0:1)
(1:1) Гюндоган Илкай6'   
(2:1) Стоунс Джон13'   
(3:1) Марез Рияд53'   
(4:1) Марез Рияд57'   
Стеффен ЗакариУокер Кайл   45'Стоунс ДжонАке НатанКанселу Жоау  67' (Зинченко Александр (  67') Фернандиньо ФернандоГюндоган ИлкайМарез Рияд  78' (Макати Джон (  78') Де Брёйне Кевин  68' (Стерлинг Рахим (  68') Фоден Фил  78' (Силва Бернарду (  78') Грилиш Джек  77' (Делап Лиам (  77')
Запасные: Лапорт ЭмерикДиаш РубенЭдерсон МораесРодри Эрнандес
Гассанига ПаулоУильямс НекоАдарабиойо ОлуватосинРим ТимБрайан ДжоЧалоба НатаниэлРид Харрисон  67' (Сери Жан-Мишель (  67') Уилсон Гарри  75' (Кэрни Том (  75') Карвалью ФабиуКебано Нескенс  67' (Кноккар Антони (  67') Митрович Александар  75' (Муниз Родриго (  75')
Запасные: Родак МарекГектор МайклОнома ДжошуаКавалейру ИванМоусон Алфи
05 февраля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
05 Февраля 2022 в 20:19
ай легко и непринужденно.. пепка в полсилы разделался с лидером чемпиёншипа.. )))
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окончен после доп. времени Киддерминстер 1:2 Вест Хэм 16.00 7.10 1.18
окончен после доп. времени Челси 2:1 Плимут
Идет 109 минута Саутгемптон 1:1 Ковентри
окончен Вулверхэмптон 0:1 Норвич 1.68 3.60 5.50
окончен Эвертон 4:1 Брентфорд 2.05 3.40 3.70
окончен Манчестер Сити 4:1 Фулхэм 1.16 7.90 15.00
окончен Кристал Пэлас 2:0 Хартлпул
окончен Питерборо Юнайтед 2:0 КПР 3.70 3.55 2.00
окончен Сток Сити 2:0 Уиган
окончен Хаддерсфилд Таун 1:0 Барнсли 1.65 3.70 5.70
05.02  20:30 Кембридж Юнайтед ... Лутон Таун 3.45 3.45 2.04
05.02  23:00 Тоттенхэм ... Брайтон 1.92 3.50 3.80
06.02  15:00 Ливерпуль ... Кардифф Сити 1.17 7.80 11.00
06.02  19:00 Ноттингем Форест ... Лестер 3.30 3.45 2.09
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Сегодня, 05 Февраля
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