«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм», пропустив первым

В кубковом матче «Манчестер Сити» принимал «Фулхэм». «Дачники» быстро открыли счет, но тут же пропустили в ответ после ударов Илкая Гюндогана и Джона Стоунса. Сразу после перерыва Рияд Марез оформил дубль всего за четыре минуты с пенальти и с игры - 4:1.
Протокол игры
|4'Карвалью Фабиу (0:1)
|(1:1) Гюндоган Илкай6'
|(2:1) Стоунс Джон13'
|(3:1) Марез Рияд53'
|(4:1) Марез Рияд57'
Стеффен Закари•Уокер Кайл • 45'Стоунс Джон•Аке Натан•Канселу Жоау 67' (Зинченко Александр ( 67') •Фернандиньо Фернандо•Гюндоган Илкай•Марез Рияд 78' (Макати Джон ( 78') •Де Брёйне Кевин 68' (Стерлинг Рахим ( 68') •Фоден Фил 78' (Силва Бернарду ( 78') •Грилиш Джек 77' (Делап Лиам ( 77')
Запасные: Лапорт Эмерик•Диаш Рубен•Эдерсон Мораес•Родри Эрнандес
Гассанига Пауло•Уильямс Неко•Адарабиойо Олуватосин•Рим Тим•Брайан Джо•Чалоба Натаниэл•Рид Харрисон 67' (Сери Жан-Мишель ( 67') •Уилсон Гарри 75' (Кэрни Том ( 75') •Карвалью Фабиу•Кебано Нескенс 67' (Кноккар Антони ( 67') •Митрович Александар 75' (Муниз Родриго ( 75')
05 февраля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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