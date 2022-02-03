Погба может вернуться на кубковый матч против «Мидлсбро»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться на поле в матче 1/16 Кубка ФА.

Француз в крайний раз выходил на поле ещё в начале ноября во время матча Лиги чемпионов против «Аталанты». После этого игрок занимался лечением травмы.

Тем не менее, временный тренер «МЮ» Ральф Рангник заявил, что рассчитывает на то, что Погба сможет сыграть в пятницу против «Мидлсбро». Немецкий тренер не исключает даже выход в стартовом составе.

На необходимость игры француза для Рангника намекает недоступность Джесси Лингарда, который запросил несколько выходных, чтобы отдохнуть после напряжённого зимнего трансферного окна.

Напомним, что совет директоров решил оставить 29-летнего игрока в Манчестере, после того как Мэйсон Гринвуд стал недоступен на долгое время из-за разбирательств с полицией. Это признал сам Рангник для Sky Sports.