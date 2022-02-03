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Англия. Кубок Англии

Миколенко вылечил травму и приступил к тренировкам при новом тренере «Эвертона»

03 Февраля 2022 • 06:55 Комментировать
Эвертон
...
Брентфорд
2.07 3.50 3.55
05.02 18:00

Оборонец английского «Эвертона» Виталий Миколенко возобновил тренировки с общей группой. Украинский футболист выбыл из строя некоторое время назад из-за травмы, но сейчас ее последствия позади, сообщает официальный сайт «Эвертона». Он занимается под началом нового тренера Фрэнка Лэмпарда, который на днях подписал контракт с «ирисками». Это означает, что Лэмпард может рассчитывать на Миколенко уже в ближайшем матче на Кубок Англии против «Брентфорда» (5 февраля).

Также вместе с Миколенко в среду занимались новички клуба - перешедший из «Тоттенхэма» полузащитник Деле Алли и Донни ван де Бек, перебравшийся в Ливерпуль из соседнего Манчестера, где он защищал цвета «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард Виталий Миколенко
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ЭВЕРТОН БРЕНТФОРД
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