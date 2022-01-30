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Англия. Кубок Англии

Эшли Коула оскорбили на почве расизма, его обидчика задержали

30 Января 2022 • 09:10 Комментировать

Защитник Эшли Коул, выступавший в прошлом за такие клубы, как «Арсенал», «Челси», «Кристал Пэлас» и «Рома», а также проведший 107 матчей за сборную Англии, стал жертвой оскорблений на тему расовой нетерпимости. Это случилось во время матча Кубка Англии между «Суиндоном» и «Манчестер Сити», в котором 41-летний Коул работал в качестве журналиста от телеканала ITV, имевшего место седьмого января.  

В итоге полиция сумела выявить обидчика Коула и арестовать его - им оказался 24-летний житель Суиндона. Руководство «Суиндона» принесло отдельные извинения Коулу, сообщает itasportpress.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Эшли Коул Кубок Англии расизм
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