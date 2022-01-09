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Англия. Кубок Англии

​Владельцы «Ньюкасла» посетили раздевалку после вылета команды из Кубка Англии

09 Января 2022 • 12:47 Комментировать
Ньюкасл
0:1
Кембридж Юнайтед
окончен

«Ньюкасл» вылетел из Кубка Англии, проиграв на своём поле скромному «Кембриджу» с результатом 0:1. После игры в раздевалку «сорок» заходили владельцы клуба - Ясир Аль-Румайян и Аманда Стэйвли.

Напомним, что осенью «Ньюкасл» был куплен консорциумом, во главе которого находится суверенный фонд Саудовской Аравии.

«Они заходили посмотреть на футболистов. Меня там не было, со мной и моим штабом они встретились позже. Я считаю, что владельцы поддержали футболистов и подчеркнули наше единство. Думаю, футболистам было важно услышать эти слова», - сказал после игры главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Аманда Стэйвли Ясир Аль-Румайян
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