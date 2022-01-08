«Челси» забил пять мячей «Честерфилду»

В Кубке Англии «Челси» покуражился в матче с «Честерфилдом», забив пять мячей подряд к началу второго тайма. Многотысячная армия гостевых фанатов возликовала на 80-й минуте после гола престижа - 5:1. У победителей отличились Тим Вернер, Каллум Хадсон-Одои, Ромелу Лукаку, Андреас Кристенсен и Хаким Зиеш.
Протокол игры
|Челси
|5:1
|Честерфилд
|(1:0) Вернер Тимо 6'
|(2:0) Хадсон-Одои Каллум 18'
|(3:0) Лукаку Ромелу 20'
|(4:0) Кристенсен Андреас 39'
|(5:0) Зиеш Хаким 55'
|80' Akwasi Asante (5:1)
Беттинелли Маркус • Кристенсен Андреас • Сарр Маланг • Ньигес Сауль • Вернер Тимо • Ковачич Матео • Хадсон-Одои Каллум • Зиеш Хаким • Пулишич Кристиан • Lewis Hall • Лукаку Ромелу
Запасные: Вейл Харви • Хаверц Кай • Лофтус-Чик Рубен • Бэйкер Льюис • Баркли Росс • Жоржиньо II • Аррисабалага Кепа
Лоуч Скотт • Ганнинг Гэвин • Кролл Люк • Alex Whittle • Керр Фрэйзер • Emmanuel Oyeleke • Curtis Weston • James Kellermann • Кинг Джефф • Saidou Khan • Kabongo Tshimanga
Запасные: Melvin Minter • Laurence Maguire • Тайсон Натан • Миллер Келвин • Пейн Стефан • Jamie Grimes • Akwasi Asante • Маккорт Джек • Мэндевилл Лиам
08 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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