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Англия. Кубок Англии

«Челси» забил пять мячей «Честерфилду»

08 Января 2022 • 22:26 Комментировать
Челси
5:1
Честерфилд
окончен

В Кубке Англии «Челси» покуражился в матче с «Честерфилдом», забив пять мячей подряд к началу второго тайма. Многотысячная армия гостевых фанатов возликовала на 80-й минуте после гола престижа - 5:1. У победителей отличились Тим Вернер, Каллум Хадсон-Одои,  Ромелу Лукаку, Андреас Кристенсен и Хаким Зиеш.

Протокол игры  
Челси 5:1 Честерфилд
(1:0) Вернер Тимо 6'    
(2:0) Хадсон-Одои Каллум 18'    
(3:0) Лукаку Ромелу 20'    
(4:0) Кристенсен Андреас 39'    
(5:0) Зиеш Хаким 55'    
    80' Akwasi Asante (5:1)
Беттинелли Маркус Кристенсен Андреас Сарр Маланг Ньигес Сауль Вернер Тимо Ковачич Матео Хадсон-Одои Каллум Зиеш Хаким Пулишич Кристиан Lewis Hall Лукаку Ромелу
Запасные: Вейл Харви Хаверц Кай Лофтус-Чик Рубен Бэйкер Льюис Баркли Росс Жоржиньо II Аррисабалага Кепа
Лоуч Скотт Ганнинг Гэвин Кролл Люк Alex Whittle Керр Фрэйзер Emmanuel Oyeleke Curtis Weston James Kellermann Кинг Джефф Saidou Khan Kabongo Tshimanga
Запасные: Melvin Minter Laurence Maguire Тайсон Натан Миллер Келвин Пейн Стефан Jamie Grimes Akwasi Asante Маккорт Джек Мэндевилл Лиам
08 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Честерфилд
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окончен Ньюкасл 0:1 Кембридж Юнайтед 1.18 6.60 18.00
окончен после пенальти КПР 1:1 Ротерхэм
окончен Порт Вейл 1:4 Брентфорд 8.00 4.40 1.42
окончен Лестер 4:1 Уотфорд 1.63 4.00 5.20
окончен после доп. времени Барнсли 5:4 Барроу 1.62 3.80 5.80
окончен Челси 5:1 Честерфилд 1.05 18.00 32.00
окончен после доп. времени Халл Сити 2:3 Эвертон 5.60 3.95 1.62
окончен после доп. времени Суонси 2:3 Саутгемптон 4.40 3.80 1.78
окончен после доп. времени Бирмингем 0:1 Плимут
окончен Йовил Таун 1:3 Борнмут 10.50 5.40 1.30
09.01  15:30 Лутон Таун ... Харрогейт
09.01  17:00 Вест Хэм ... Лидс
09.01  17:00 Кардифф Сити ... Престон Норт Энд
09.01  17:00 Чарльтон ... Норвич 3.90 3.40 2.00
09.01  17:00 Ливерпуль ... Шрусбери Таун 1.22 6.60 12.00
09.01  17:00 Вулверхэмптон ... Шеффилд Юнайтед 1.55 4.05 6.30
09.01  17:00 Сток Сити ... Лейтон Ориент 1.40 4.50 8.00
09.01  17:00 Тоттенхэм ... Моркам 1.09 9.50 25.00
09.01  20:10 Ноттингем Форест ... Арсенал 5.80 3.90 1.60
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