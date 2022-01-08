Бывший одноклубник Гаскойна поведал об его необычайной щедрости

Пол Гаскойн - футболист с противоречивой судьбой, который так и не раскрыл свой огромный потенциал до конца. Главная надежда британского футбола в 90-е годы прошлого столетия ныне переживает не самые простые времена, но от него, по крайней мере, не отворачиваются друзья. Возможно, потому что в свое время сам Гаскойн был щедр и великодушен со всеми, с кем ему было по пути. Об этом вспоминает Стефен Робинсон, начинавший свою карьеру в молодежной команде «Тоттенхэма» в последний год выступлений Гаскойна за «шпоры»:

- Мы были мальчишками, которые зарабатывали по 29,5 фунтов в неделю, а у Гаскойна постоянно водились крупные купюры - в 20 и 50 фунтов. Он буквально разбрасывался ими. К примеру, Газза обожал съедать на обед жареного цыпленка и делал это даже если ему предстояло играть вечером. Он посылал одного из нас (меня или Сола Кэмпбелла) за цыпленком, давал 50 фунтов и оставлял нам сдачу, - вспоминает североирландец, слова которого приводит ilposticipo.it.