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Англия. Кубок Англии

​«Манчестер Сити» на время потерял Гвардиолу – у тренера коронавирус

06 Января 2022 • 16:05 Комментировать (2)
Суиндон Таун
...
Манчестер Сити
27.00 10.00 1.08
07.01 23:00

На официальном сайте «Манчестер Сити» была размещена информация о заражении коронавирусом главного тренера команды Хосепа Гвардиолы и его ассистента Хуана Мануэля Лильо. Оба специалиста после сдачи положительных тестов на COVID-19 отправились на самоизоляцию.

Число заражений в «Манчестер Сити» достигло 21. В этот список входят семь футболистов первой команды.

В пятницу, 7 января, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Кубка Англии против «Суиндон Таун». Место на тренерском мостике «горожан» займёт Родольфо Боррелл. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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СУИНДОН ТАУН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
06 Января 2022 в 16:45
А не этот ли лысый всех убеждал что вакцинироваться очень правильно и с вакциной не заболеешь? ))) Теперь переобуться придется ))
Bolela
06 Января 2022 в 18:52
Самым ярым был Клоппик, который тоже цепанул ковидку. В 20-м году, когда ковид только начинался, болели спорстмены в легкой форме. Сейчас их всех заваксили и они по прежнему болеют в легкой форме. Так в чем же разница? Разница в том, что это кое-кому очень нужно!
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