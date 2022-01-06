​«Манчестер Сити» на время потерял Гвардиолу – у тренера коронавирус

На официальном сайте «Манчестер Сити» была размещена информация о заражении коронавирусом главного тренера команды Хосепа Гвардиолы и его ассистента Хуана Мануэля Лильо. Оба специалиста после сдачи положительных тестов на COVID-19 отправились на самоизоляцию.

Число заражений в «Манчестер Сити» достигло 21. В этот список входят семь футболистов первой команды.

В пятницу, 7 января, «Манчестер Сити» проведёт гостевой матч Кубка Англии против «Суиндон Таун». Место на тренерском мостике «горожан» займёт Родольфо Боррелл. Не пропустите трансляцию поединка в текстовом формате.