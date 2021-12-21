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Англия. Кубок Англии

​В Англии из-за COVID-19 отменили переигровки в двух раундах Кубка

21 Декабря 2021 • 08:37 Комментировать

Из-за вспышек коронавируса в клубах Англии целый ряд матчей Премьер-лиги был перенесён. Учитывая сложившуюся ситуацию, Футбольная ассоциация страны внесла поправки в регламент национального кубка прямо по ходу его розыгрыша. Так, в третьем и четвёртом раундах турнира были отменены переигровки, о чём уже было официально объявлено. Если на этих стадиях матч завершается вничью, команды будут проводить два дополнительных тайма и, если нужно, пробивать пенальти.

Таким образом, резервированные в календаре сезона даты переигровок матчей третьего и четвёртого раундов Кубка Англии Премьер-лига сможет использовать для проведения игр, которые были перенесены.

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