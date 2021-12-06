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Англия. Кубок Англии

«МЮ» сыграет против «Астон Виллы» в Кубке Англии - результаты жеребьёвки

06 Декабря 2021 • 23:00 Комментировать

Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии, матчи которого состоятся 8 и 9 января следующего года.

«Челси» дома сыграет против «Честерфилда», «Ливерпуль» примет «Шрусбери Таун», к «Тоттенхэму» пожалует «Моркам». «Манчестер Сити» отправится на выезд к «Суиндон Тауну», а «МЮ» примет «Астон Виллу». Еще одни представители Премьер-лиги сойдутся в третьем раунде - «Вест Хэм» и «Лидс». «Арсеналу» предстоит вояж к «Ноттингем Форест».

Напомним, что обладателем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче прошлого сезона неожиданно обыграл «Челси» со счетом 1:0.

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