​В Кубке Англии возвращаются переигровки

На страницах официального сайта Футбольной ассоциации Англии была размещена информация о розыгрыше национального кубка в сезоне 2021/2022. В общей сложности в турнире примут участие 729 клубов из самых разных лиг.

Если в прошлом сезоне из-за влияния пандемии переигровок в Кубке Англии не было вовсе, то в наступающем сезоне они вернутся в розыгрыш турнира. В случае ничьей команды будут проводить переигровку до 4 раунда включительно. С 5 раунда (1/8 финала) переигровок уже не будет.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер».