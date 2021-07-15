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Англия. Кубок Англии 2020-2021
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​В Кубке Англии возвращаются переигровки

15 Июля 2021, 14:24,

На страницах официального сайта Футбольной ассоциации Англии была размещена информация о розыгрыше национального кубка в сезоне 2021/2022. В общей сложности в турнире примут участие 729 клубов из самых разных лиг.

Если в прошлом сезоне из-за влияния пандемии переигровок в Кубке Англии не было вовсе, то в наступающем сезоне они вернутся в розыгрыш турнира. В случае ничьей команды будут проводить переигровку до 4 раунда включительно. С 5 раунда (1/8 финала) переигровок уже не будет.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Лестер».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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