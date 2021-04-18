Роджерс – о выходе в финал Кубка Англии: «Потрясающее чувство»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Саутгепмтоном» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

«Это потрясающее чувство. Думаю, что мы заслужили эту победу, игроки проделали прекрасную работу.

При счёте 1:0 необходимо проявлять самообладание и сохранять спокойствие, мы это и сделали. На кону стояло многое, поэтому игра была напряженной. У нас появилась возможность написать историю этого клуба. С тех пор, как я пришёл в «Лестер», мне удалось понять, что этот трофей очень важен болельщиков. Мы постараемся сделать всё, чтобы выиграть его», - цитирует Роджерса BBC Sport.