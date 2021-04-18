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Роджерс – о выходе в финал Кубка Англии: «Потрясающее чувство»

18 Апреля 2021, 23:30,

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Саутгепмтоном» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

«Это потрясающее чувство. Думаю, что мы заслужили эту победу, игроки проделали прекрасную работу.

При счёте 1:0 необходимо проявлять самообладание и сохранять спокойствие, мы это и сделали. На кону стояло многое, поэтому игра была напряженной. У нас появилась возможность написать историю этого клуба. С тех пор, как я пришёл в «Лестер», мне удалось понять, что этот трофей очень важен болельщиков. Мы постараемся сделать всё, чтобы выиграть его», - цитирует Роджерса BBC Sport.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Брендан Роджерс
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