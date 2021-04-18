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Ихеначо: «Кубок Англии любит меня»

18 Апреля 2021, 22:45,

Нападающий «Лестера» Келечи Ихеначо прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

«Мой забитый гол? Это заслуга всей команды, без неё я бы не смог этого сделать. Футбол – это не шоу одного человека. Я доволен тем, как мы играли и до самой последней минуты оставались единым целым. Здорово, что я оказался в нужное время в нужном месте. Мы в финале, все очень счастливы.

Я думаю, что Кубок Англии любит меня, это у нас взаимно. Мне не везло в последние несколько лет, но необходимо продолжать работать, чтобы выйти на новый уровень», - цитирует Ихеначо BT Sport.

В финале турнира «Лестер» сыграет с «Челси».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лестер, Келечи Ихеначо
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