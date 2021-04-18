«Лестер» прошёл в финал Кубка Англии

Второй полуфинал Кубка Англии между «Лестером» и «Саутгемптоном» получился не очень событийным. Джейми Варди не попал в створ, перебрасывая голкипера, а Ибраима Диалло с линии штрафной минимально промахнулся. Все решил прорыв Джейми Варди к лицевой с прострелом на Келечи Ихеначо, который с левого угла вратарской со второй попытки все же пробил голкипера и принес «лисам» победу (1:0). В финале они сыграют против «Челси».