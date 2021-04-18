«Лестер» прошёл в финал Кубка Англии

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18 Апреля 2021, 22:29,
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Второй полуфинал Кубка Англии между «Лестером» и «Саутгемптоном» получился не очень событийным. Джейми Варди не попал в створ, перебрасывая голкипера, а Ибраима Диалло с линии штрафной минимально промахнулся. Все решил прорыв Джейми Варди к лицевой с прострелом на Келечи Ихеначо, который с левого угла вратарской со второй попытки все же пробил голкипера и принес «лисам» победу (1:0). В финале они сыграют против «Челси».
Протокол игры
|Лестер
|1:0
|Саутгемптон
|(1:0) Ихеаначо Келечи 55'
Шмейхель Каспер • Фофана Уэсли • Эванс Джонни • Сёюнджю Чаглар • 49'Кастань Тимоти • Тилеманс Юри • Ндиди Уилфред • Рикарду Перейра II 60' ( Олбрайтон Марк ( 60') • Перес Айосе 69' ( Мэддисон Джеймс ( 69') • Ихеаначо Келечи • Варди Джейми
Запасные: Амарти Даниэль • Прат Деннис • Чодури Хамза • Юндер Дженгиз • Менди Нампалис • Томас Люк • Уорд Дэнни II
Форстер Фрейзер • Уокер-Питерс Кайл 85' ( Салису Мохаммед ( 85') • Беднарек Ян • 90'Вестергор Янник • Бертранд Райан 85' ( Телла Нейтан ( 85') • Армстронг Стюарт • Уорд-Праус Джеймс • Диалло Ибраима • 5'Дженепо Мусса 73' ( Уолкотт Тео ( 73') • Ингс Дэнни • Редмонд Натан 59' ( Адамс Че ( 59')
Запасные: Маккарти Алекс • Стивенс Джек • Янкевиц Александр • Н'Лундулу Даниэл • Ферри Уилл
18 апреля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лестер, Саутгемптон