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«Лестер» прошёл в финал Кубка Англии

18 Апреля 2021, 22:29,

Второй полуфинал Кубка Англии между «Лестером» и «Саутгемптоном» получился не очень событийным. Джейми Варди не попал в створ, перебрасывая голкипера, а Ибраима Диалло с линии штрафной минимально промахнулся. Все решил прорыв Джейми Варди к лицевой с прострелом на Келечи Ихеначо, который с левого угла вратарской со второй попытки все же пробил голкипера и принес «лисам» победу (1:0). В финале они сыграют против «Челси».

Протокол игры  
Лестер 1:0 Саутгемптон
(1:0) Ихеаначо Келечи 55'    
Шмейхель Каспер Фофана Уэсли Эванс Джонни Сёюнджю Чаглар   49' Кастань Тимоти Тилеманс Юри Ндиди Уилфред Рикарду Перейра II   60' (Олбрайтон Марк (   60') Перес Айосе   69' (Мэддисон Джеймс (   69') Ихеаначо Келечи Варди Джейми
Запасные: Амарти Даниэль Прат Деннис Чодури Хамза Юндер Дженгиз Менди Нампалис Томас Люк Уорд Дэнни II
Форстер Фрейзер Уокер-Питерс Кайл   85' (Салису Мохаммед (   85') Беднарек Ян   90' Вестергор Янник Бертранд Райан   85' (Телла Нейтан (   85') Армстронг Стюарт Уорд-Праус Джеймс Диалло Ибраима   5' Дженепо Мусса   73' (Уолкотт Тео (   73') Ингс Дэнни Редмонд Натан   59' (Адамс Че (   59')
Запасные: Маккарти Алекс Стивенс Джек Янкевиц Александр Н'Лундулу Даниэл Ферри Уилл
18 апреля. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Саутгемптон
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