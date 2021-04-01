Англия. Кубок Англии 2020-2021
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Кубковый матч «Саутгемптон» - «Лестер» планируют провести с болельщиками

01 Апреля 2021, 20:39,

Футбольные власти Англии продолжают надеяться на проведение эксперимента с количеством болельщиков на трибунах. В кубковом полуфинале между «Саутгемптоном» и «Лестером» ожидается около 4000 болельщиков на трибунах «Уэмбли». При этом, как сообщает ВВС, на игре не будет болельщиков вышеуказанных клубов во избежание ненужных поездок людей в Лондон и обратно.

Это тестовое мероприятие для оценки ситуации в преддверии финальной части чемпионата Европы 2020 года. Стадион в Лондоне должен принять семь матчей турнира, включая решающие. Также есть вариант, что только «Уэмбли» и «Газпром Арена» примут поединки Евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Саутгемптон
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