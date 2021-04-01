Кубковый матч «Саутгемптон» - «Лестер» планируют провести с болельщиками

Футбольные власти Англии продолжают надеяться на проведение эксперимента с количеством болельщиков на трибунах. В кубковом полуфинале между «Саутгемптоном» и «Лестером» ожидается около 4000 болельщиков на трибунах «Уэмбли». При этом, как сообщает ВВС, на игре не будет болельщиков вышеуказанных клубов во избежание ненужных поездок людей в Лондон и обратно.

Это тестовое мероприятие для оценки ситуации в преддверии финальной части чемпионата Европы 2020 года. Стадион в Лондоне должен принять семь матчей турнира, включая решающие. Также есть вариант, что только «Уэмбли» и «Газпром Арена» примут поединки Евро.