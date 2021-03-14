​На финал Кубка Англии могут пустить 20 тысяч болельщиков

Финальный матч Кубка Англии попал в число спортивных мероприятий, которые станут пилотными в планах вернуть зрителей на стадионы.

Как сообщает Sky Sports, в настоящий момент ведутся дискуссии о том, чтобы финал на «Уэмбли» посетили 20 тысяч зрителей. Это в два раза превышает лимит по количеству зрителей на спортивных мероприятиях, который будет установлен с семнадцатого мая в рамках третьего этапа так называемой дорожной карты. Финальная игра за Кубок Англии пройдёт двумя днями ранее – пятнадцатого числа.

«Эти тестовые мероприятия будут иметь решающее значение для поиска способов безопасно вернуть фанатов на стадионы», - сказал министр культуры и спорта Оливер Дауден.