​На финал Кубка Англии могут пустить 20 тысяч болельщиков

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14 Марта 2021, 12:46,
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Финальный матч Кубка Англии попал в число спортивных мероприятий, которые станут пилотными в планах вернуть зрителей на стадионы.
Как сообщает Sky Sports, в настоящий момент ведутся дискуссии о том, чтобы финал на «Уэмбли» посетили 20 тысяч зрителей. Это в два раза превышает лимит по количеству зрителей на спортивных мероприятиях, который будет установлен с семнадцатого мая в рамках третьего этапа так называемой дорожной карты. Финальная игра за Кубок Англии пройдёт двумя днями ранее – пятнадцатого числа.
«Эти тестовые мероприятия будут иметь решающее значение для поиска способов безопасно вернуть фанатов на стадионы», - сказал министр культуры и спорта Оливер Дауден.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Оправданно ли это, учитывая, что коронавирус ширится и распространяется по миру? Особенно если это связано с Британией, а именно с британским штаммом? Нет, я понимаю, вакцинация там идёт полным ходом, но где гарантия, что эти темпы будут результативными? И не случится очередная вспышка, которая сделает Евро невозможным? 10 тысяч болельщиков за глаза бы хватило, по моему мнению.