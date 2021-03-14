Англия. Кубок Англии 2020-2021
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​На финал Кубка Англии могут пустить 20 тысяч болельщиков

14 Марта 2021, 12:46,

Финальный матч Кубка Англии попал в число спортивных мероприятий, которые станут пилотными в планах вернуть зрителей на стадионы.

Как сообщает Sky Sports, в настоящий момент ведутся дискуссии о том, чтобы финал на «Уэмбли» посетили 20 тысяч зрителей. Это в два раза превышает лимит по количеству зрителей на спортивных мероприятиях, который будет установлен с семнадцатого мая в рамках третьего этапа так называемой дорожной карты. Финальная игра за Кубок Англии пройдёт двумя днями ранее – пятнадцатого числа.

«Эти тестовые мероприятия будут иметь решающее значение для поиска способов безопасно вернуть фанатов на стадионы», - сказал министр культуры и спорта Оливер Дауден.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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Комментарии (1)
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Super fanat
14 Марта 2021, 13:57

Оправданно ли это, учитывая, что коронавирус ширится и распространяется по миру? Особенно если это связано с Британией, а именно с британским штаммом? Нет, я понимаю, вакцинация там идёт полным ходом, но где гарантия, что эти темпы будут результативными? И не случится очередная вспышка, которая сделает Евро невозможным? 10 тысяч болельщиков за глаза бы хватило, по моему мнению.

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