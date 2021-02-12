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Тухель: «Челси» способен играть лучше»

12 Февраля 2021, 12:34,

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о победе над «Барнсли» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «пенсионеров».

«Я спокоен, ведь моя команда в четвертьфинале. Мы забили отличный гол, но нам дважды повезло. Было нелегко, однако Кубок такой турнир, в котором все выкладываются по максимуму. Не хочу критиковать парней, но мы способны играть лучше», - передает слова немецкого наставника Football.London.

В рамках 1/4 финала турнира «Челси» встретится на своем домашнем стадионе с «Шеффилд Юнайтед». Поединок состоится 20-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Томас Тухель
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
12 Февраля 2021, 14:18

Надеюсь в след. сезоне увидеть пенсионеров в чемпионской гонке....

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Oleg-Chelsea
12 Февраля 2021, 12:45

Тухель: «Челси» способен играть лучше» - Ну так играйте лучше, кто же против((((

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