Тухель: «Челси» способен играть лучше»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о победе над «Барнсли» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «пенсионеров».

«Я спокоен, ведь моя команда в четвертьфинале. Мы забили отличный гол, но нам дважды повезло. Было нелегко, однако Кубок такой турнир, в котором все выкладываются по максимуму. Не хочу критиковать парней, но мы способны играть лучше», - передает слова немецкого наставника Football.London.

В рамках 1/4 финала турнира «Челси» встретится на своем домашнем стадионе с «Шеффилд Юнайтед». Поединок состоится 20-го марта.