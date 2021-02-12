«Челси» обыграл «Барнсли», нанеся один удар в створ

В последнем матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» играл на выезде против «Барнсли». Игра получилась упорной, фавориты гораздо чаще контролировали мяч, но пытались довести атаки до верного. В итоге команда Томаса Тухеля лишь раз пробила в створ, и этот момент оказался голевым. На 64-й минуте Рис Джеймс прострелил вдоль ворот, и Тэмми Абрахам в борьбе удачно подставил ногу. Он же повторно стал героем своей команды, когда на ленточке подстраховал Кепу Аррисабалагу и предотвратил гол.

«Челси» победил 1:0 и сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в следующем раунде.