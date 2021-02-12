«Челси» обыграл «Барнсли», нанеся один удар в створ

|
12 Февраля 2021, 00:56,
|
|
В последнем матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» играл на выезде против «Барнсли». Игра получилась упорной, фавориты гораздо чаще контролировали мяч, но пытались довести атаки до верного. В итоге команда Томаса Тухеля лишь раз пробила в створ, и этот момент оказался голевым. На 64-й минуте Рис Джеймс прострелил вдоль ворот, и Тэмми Абрахам в борьбе удачно подставил ногу. Он же повторно стал героем своей команды, когда на ленточке подстраховал Кепу Аррисабалагу и предотвратил гол.
«Челси» победил 1:0 и сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в следующем раунде.
Протокол игры
|64' Абрахам Тэмми (0:1)
Коллинс Брэдли • Сиббик Тоби 77' ( Золльбауэр Михаэль ( 77') • Хелик Михал • Андерсен Мадс • Бриттан Каллум 73' ( Палмер Ромал ( 73') • Кейн Херби 73' ( Уильямс Джордан ( 73') • Моуэтт Алекс • Стайлс Каллум • Адебоеджо Виктор 59' ( Дайк Дэрил ( 59') • Вудроу Коули • Чаплин Конор 59' ( Фризер Доминик ( 59')
Запасные: Одуор Кларк • Уолтон Джейк • Jasper Moon • Cameron Thompson
Аррисабалага Кепа • Кристенсен Андреас 46' ( Джеймс Рис II ( 46') • Зума Курт • Эмерсон Палмиери • Хадсон-Одои Каллум • Канте Н'Голо • Гилмор Билли • Алонсо Маркос 46' ( Рюдигер Антонио ( 46') • Зиеш Хаким 69' ( Анджорин Фаустино ( 69') • Абрахам Тэмми • Пулишич Кристиан 80' ( Ковачич Матео ( 80')
Запасные: Чилуэлл Бен • Аспиликуэта Сесар • Кабальеро Вилли • Бейт Льюис • Жиру Оливье
11 февраля. Стадион "Оуквелл" (Барнсли).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Барнсли