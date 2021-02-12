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«Челси» обыграл «Барнсли», нанеся один удар в створ

12 Февраля 2021, 00:56,

В последнем матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» играл на выезде против «Барнсли». Игра получилась упорной, фавориты гораздо чаще контролировали мяч, но пытались довести атаки до верного. В итоге команда Томаса Тухеля лишь раз пробила в створ, и этот момент оказался голевым. На 64-й минуте Рис Джеймс прострелил вдоль ворот, и Тэмми Абрахам в борьбе удачно подставил ногу. Он же повторно стал героем своей команды, когда на ленточке подстраховал Кепу Аррисабалагу и предотвратил гол.

«Челси» победил 1:0 и сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в следующем раунде.

Протокол игры  
Барнсли 0:1 Челси
    64' Абрахам Тэмми (0:1)
Коллинс Брэдли Сиббик Тоби   77' (Золльбауэр Михаэль (   77') Хелик Михал Андерсен Мадс Бриттан Каллум   73' (Палмер Ромал (   73') Кейн Херби   73' (Уильямс Джордан (   73') Моуэтт Алекс Стайлс Каллум Адебоеджо Виктор   59' (Дайк Дэрил (   59') Вудроу Коули Чаплин Конор   59' (Фризер Доминик (   59')
Запасные: Одуор Кларк Уолтон Джейк Jasper Moon Cameron Thompson
Аррисабалага Кепа Кристенсен Андреас   46' (Джеймс Рис II (   46') Зума Курт Эмерсон Палмиери Хадсон-Одои Каллум Канте Н'Голо Гилмор Билли Алонсо Маркос   46' (Рюдигер Антонио (   46') Зиеш Хаким   69' (Анджорин Фаустино (   69') Абрахам Тэмми Пулишич Кристиан   80' (Ковачич Матео (   80')
Запасные: Чилуэлл Бен Аспиликуэта Сесар Кабальеро Вилли Бейт Льюис Жиру Оливье
11 февраля. Стадион "Оуквелл" (Барнсли).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Барнсли
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