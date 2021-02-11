«Эвертон» сыграет против «Манчестер Сити», «Лестер» - против «Манчестер Юнайтед»

|
11 Февраля 2021, 23:41,
|
|
Состоялась жеребьёвка стадии 1/4 финала Кубка Англии. В текущем сезоне в решающих стадиях турнира нет неожиданных участников, а минимум две пары заслуживают особого внимания.
«Эвертон», выбивший из турнира «Тоттенхэм» в чрезвычайно результативном поединке (5:4), дома примет «Манчестер Сити», который набрал невероятную форму и является фаворитом на победу в Премьер-лиге.
Конкуренты «горожан» «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» снова сойдутся между собой, но уже в матче на вылет.
Победитель встречи «Барнсли» и «Челси» дома примет «Шеффилд Юнайтед». А «Борнмут» сыграет с «Саутгемптоном».
Все матчи запланированы на 20 и 21 марта.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Эвертон, Лестер