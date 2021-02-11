Гвардиола одержал 200 побед на посту главного тренера «Манчестер Сити»

В рамках 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на выезде встречался с «Суонси». «Горожане» отпраздновали победу со счетом 3:1.

Эта «виктория» стала для коллектива из Манчестера 200-й под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы. Для этого ему понадобилось провести у руля команды 268 поединков.

Напомним, что Гвардиола занимает пост наставника «Манчестер Сити» с 2016-го года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

В нынешнем сезоне АПЛ «горожане» набрали 50 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Юнайтед» на пять баллов.