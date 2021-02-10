Англия. Кубок Англии 2020-2021
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Уокер: «Мы изменили свой прессинг, стали по-другому двигаться мяч»

10 Февраля 2021, 23:46,

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер прокомментировал победу над «Суонси» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Это была заслуженная победа, теперь мы должны сосредоточиться на следующем матче.

Я просто стараюсь приносить пользу команде. Каждый сезон, с момента моего прихода в клуб, мы боремся за трофеи.

Что мы изменили в этом году? По сравнению с прошлым сезоном мы изменили свой прессинг, стали по-другому двигаться мяч. Гвардиола уже доказал свою состоятельность во многих клубах и продолжает доказывать это в «Манчестер Сити». Мы здорово выступаем последние четыре сезона», - цитирует Уокера BT Sport.

Стоит отметить, что «горожане» занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Кайл Уокер
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