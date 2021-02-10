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Гвардиола – о 15 победах подряд: «Мы гордимся этим»

10 Февраля 2021, 23:39,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Суонси» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Я предполагал, что у «Суонси» будет много моментов, у них хорошая атака. Мы взяли игру под свой контроль, но забили меньше, чем должны были.

Пятнадцать побед подряд? Конечно, мы рады и гордимся этим достижением. Нам удалось побить рекорд, который держался уже долгое время. Сейчас мы все счастливы.

200 побед на посту главного тренера «Манчестер Сити»? Внушительно, но я надеюсь, что это только начало», - цитирует Гвардиолу BBC.

Ранее 14 раз подряд побеждали «Арсенал» и «Престон».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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