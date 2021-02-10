Гвардиола – о 15 победах подряд: «Мы гордимся этим»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Суонси» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Я предполагал, что у «Суонси» будет много моментов, у них хорошая атака. Мы взяли игру под свой контроль, но забили меньше, чем должны были.

Пятнадцать побед подряд? Конечно, мы рады и гордимся этим достижением. Нам удалось побить рекорд, который держался уже долгое время. Сейчас мы все счастливы.

200 побед на посту главного тренера «Манчестер Сити»? Внушительно, но я надеюсь, что это только начало», - цитирует Гвардиолу BBC.

Ранее 14 раз подряд побеждали «Арсенал» и «Престон».