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«Манчестер Сити» спокойно прошёл «Суонси» в Кубке Англии

10 Февраля 2021, 22:28,

«Манчестер Сити» продлил победную серию в официальных матчах и обеспечил себе выход в 1/4 финала Кубка Англии. «Горожане» на выезде легко разобрались с одним из лидеров Чемпионшипа, «Суонси». За 20 минут в середине матча команда Хосепа Гвардиолы забила три гола стараниями Кайла Уокера, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса. На это соперник ответил одним результативным ударом и проиграл 1:3.

Протокол игры  
Суонси 1:3 Манчестер Сити
    30' Уокер Кайл (0:1)
    47' Стерлинг Рахим (0:2)
    50' Жезус Габриэль (0:3)
(1:3) Уиттакер Морган 77'    
Вудмен Фредди Бен Кабанго   37' Латибодьер Жоэль Гехи Марк   66' (Фриман Кирон (   66') Робертс Коннор II   66' (Уиттакер Морган (   66') Фултон Джей Гримес Мэтт Мэннинг Райан Данда Ян   70'   77' (Хурихан Конор (   77') Лоу Джамал   65' (Арриола Пол (   65') Моррис Джордан   66' (Бидуэлл Джейк (   66')
Запасные: Беннетт Райан Уэбб Льюис Айю Андре Нотон Кайл
Стеффен Закари Уокер Кайл Гарсия Эрик Лапорт Эмерик МендиБенжамен Гюндоган Илкай   57' (Дойл Томми (   57') Родри Эрнандес   72' (Гомес Клаудио (   72') Силва Бернарду   66' (Фоден Фил (   66') Торрес Ферран Жезус Габриэль Стерлинг Рахим   57' (Марез Рияд (   57')
Запасные: Бернабе Адриан Эдерсон Мораес Канселу Жоау Зинченко Александр Стоунс Джон
10 февраля. Стадион "Либерти".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Суонси
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