«Манчестер Сити» спокойно прошёл «Суонси» в Кубке Англии

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10 Февраля 2021, 22:28,
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«Манчестер Сити» продлил победную серию в официальных матчах и обеспечил себе выход в 1/4 финала Кубка Англии. «Горожане» на выезде легко разобрались с одним из лидеров Чемпионшипа, «Суонси». За 20 минут в середине матча команда Хосепа Гвардиолы забила три гола стараниями Кайла Уокера, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса. На это соперник ответил одним результативным ударом и проиграл 1:3.
Протокол игры
|Суонси
|1:3
|Манчестер Сити
|30' Уокер Кайл (0:1)
|47' Стерлинг Рахим (0:2)
|50' Жезус Габриэль (0:3)
|(1:3) Уиттакер Морган 77'
Вудмен Фредди • Бен Кабанго • 37'Латибодьер Жоэль • Гехи Марк 66' ( Фриман Кирон ( 66') • Робертс Коннор II 66' ( Уиттакер Морган ( 66') • Фултон Джей • Гримес Мэтт • Мэннинг Райан • Данда Ян 70' 77' ( Хурихан Конор ( 77') • Лоу Джамал 65' ( Арриола Пол ( 65') • Моррис Джордан 66' ( Бидуэлл Джейк ( 66')
Запасные: Беннетт Райан • Уэбб Льюис • Айю Андре • Нотон Кайл
Стеффен Закари • Уокер Кайл • Гарсия Эрик • Лапорт Эмерик • МендиБенжамен • Гюндоган Илкай 57' ( Дойл Томми ( 57') • Родри Эрнандес 72' ( Гомес Клаудио ( 72') • Силва Бернарду 66' ( Фоден Фил ( 66') • Торрес Ферран • Жезус Габриэль • Стерлинг Рахим 57' ( Марез Рияд ( 57')
Запасные: Бернабе Адриан • Эдерсон Мораес • Канселу Жоау • Зинченко Александр • Стоунс Джон
10 февраля. Стадион "Либерти".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Суонси