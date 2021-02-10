«Манчестер Сити» спокойно прошёл «Суонси» в Кубке Англии

«Манчестер Сити» продлил победную серию в официальных матчах и обеспечил себе выход в 1/4 финала Кубка Англии. «Горожане» на выезде легко разобрались с одним из лидеров Чемпионшипа, «Суонси». За 20 минут в середине матча команда Хосепа Гвардиолы забила три гола стараниями Кайла Уокера, Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса. На это соперник ответил одним результативным ударом и проиграл 1:3.