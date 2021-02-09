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​Агуэро пока не готов выйти на поле

09 Февраля 2021, 18:42,

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пока не готов играть. В последний раз аргентинец появлялся на поле в начале января. Что касается стартового состава, то Агуэро в последний раз попадал в него ещё в октябре.

«Вчера Агуэро тренировался десять-пятнадцать минут в общей группе, а дальше он работал самостоятельно. С каждым днём Серхио чувствует себя лучше.

Готов ли он сыграть против «Суонси»? Нет», - сказал на пресс-конференции главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Манчестер Сити» сыграет против «Суонси» в рамках 1/8 финала Кубка Англии в среду, десятого февраля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро
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