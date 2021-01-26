«Тоттенхэм» лишь в самом конце матча вырвал победу над «Уикомом»

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26 Января 2021, 00:42,
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«Тоттенхэм» провёл непростой матч четвёртого тура Кубка Англии в гостях против «Уикома». «Шпоры» пропустили первыми, но перед самым перерывом сравняли счет, когда после стандарта отличился Гарет Бэйл. У команды Жозе Моуринью никак не получалось вырвать победу, даже после выхода основной ударной силы. Впрочем на последних минутах «Тоттенхэм» прорвало - забили Гарри Уинкс и Тангай Ндомбеле (дважды) - 4:1.
В следующем раунде «шпоры» сыграют на выезде против «Эвертона».
Протокол игры
|(1:0) Оньединма Фред 25'
|45' Бэйл Гарет (1:1)
|86' Уинкс Гарри (1:2)
|87' Н'Домбеле Тангай (1:3)
|90' Н'Домбеле Тангай (1:4)
Оллсоп Райан • Гриммер Джек • Маккарти Джейсон • Josh Knight III • Якобсон Джо 34' ( Чарльз Дариус ( 34') • Уилер Дэвид • Томпсон Кёртис • Блумфилд Мэтт 61' ( Макклири Гарет ( 61') • Admiral Muskwe 73' ( Кэшкет Скотт ( 73') • Икпеазу Уче 72' ( Акинфенва Адебайо ( 72') • Оньединма Фред
Запасные: Anis Mehmeti • Стокдэйл Дэвид • Паттисон Алекс • Самуэль Алекс • Адениран Деннис
Харт Джо • Танганга Джафет 46' ( Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 46') • Алдервейрельд Тоби • Санчес Давинсон • Дэвис Бен 90' ( Родон Джо ( 90') • Уинкс Гарри • Сиссоко Мусса • Бэйл Гарет • Ламела Эрик 68' ( Сон Хынмин ( 68') • Лукас Моура 68' ( Н'Домбеле Тангай ( 68') • Винисиус Карлос 58' ( Кейн Гарри ( 58')
Запасные: Регилон Серхио • Орье Серж • Бергвейн Стевен • Гассанига Пауло
25 января. Стадион "Адамс Парк".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Уиком