«Тоттенхэм» лишь в самом конце матча вырвал победу над «Уикомом»

«Тоттенхэм» провёл непростой матч четвёртого тура Кубка Англии в гостях против «Уикома». «Шпоры» пропустили первыми, но перед самым перерывом сравняли счет, когда после стандарта отличился Гарет Бэйл. У команды Жозе Моуринью никак не получалось вырвать победу, даже после выхода основной ударной силы. Впрочем на последних минутах «Тоттенхэм» прорвало - забили Гарри Уинкс и Тангай Ндомбеле (дважды) - 4:1.

В следующем раунде «шпоры» сыграют на выезде против «Эвертона».