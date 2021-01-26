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«Тоттенхэм» лишь в самом конце матча вырвал победу над «Уикомом»

26 Января 2021, 00:42,

twitter.com

«Тоттенхэм» провёл непростой матч четвёртого тура Кубка Англии в гостях против «Уикома». «Шпоры» пропустили первыми, но перед самым перерывом сравняли счет, когда после стандарта отличился Гарет Бэйл. У команды Жозе Моуринью никак не получалось вырвать победу, даже после выхода основной ударной силы. Впрочем на последних минутах «Тоттенхэм» прорвало - забили Гарри Уинкс и Тангай Ндомбеле (дважды) - 4:1.

В следующем раунде «шпоры» сыграют на выезде против «Эвертона».

Протокол игры  
Уиком 1:4 Тоттенхэм
(1:0) Оньединма Фред 25'    
    45' Бэйл Гарет (1:1)
    86' Уинкс Гарри (1:2)
    87' Н'Домбеле Тангай (1:3)
    90' Н'Домбеле Тангай (1:4)
Оллсоп Райан Гриммер Джек Маккарти Джейсон Josh Knight III Якобсон Джо   34' (Чарльз Дариус (   34') Уилер Дэвид Томпсон Кёртис Блумфилд Мэтт   61' (Макклири Гарет (   61') Admiral Muskwe   73' (Кэшкет Скотт (   73') Икпеазу Уче   72' (Акинфенва Адебайо (   72') Оньединма Фред
Запасные: Anis Mehmeti Стокдэйл Дэвид Паттисон Алекс Самуэль Алекс Адениран Деннис
Харт Джо Танганга Джафет   46' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (   46') Алдервейрельд Тоби Санчес Давинсон Дэвис Бен   90' (Родон Джо (   90') Уинкс Гарри Сиссоко Мусса Бэйл Гарет Ламела Эрик   68' (Сон Хынмин (   68') Лукас Моура   68' (Н'Домбеле Тангай (   68') Винисиус Карлос   58' (Кейн Гарри (   58')
Запасные: Регилон Серхио Орье Серж Бергвейн Стевен Гассанига Пауло
25 января. Стадион "Адамс Парк".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Уиком
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