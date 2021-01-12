«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Челтнем» — «Манчестер Сити»

«Бормут» — «Кроли»

«Суонси» — «Ноттингем Форест»

«Саутгемптон»/«Шрусбери» — «Арсенал»

«Барнсли» — «Норвич»

«Чорли» — «Вулверхэмптон»

«Миллуолл» — «Бристоль»

«Брайтон» — «Блэкпул»

«Уиком» — «Тоттенхэм»

«Фулхэм» — «Бёрнли»

«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут»

«Челси» — «Лутон»

«Стокпорт»/«Вест Хэм» — «Донкастер»

«Брентфорд» — «Лестер»

«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»

Матчи будут сыграны в следующие выходные - 23-24 января.

Отметим, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес в 1/8 финала может встретиться с «Манчестер Юнайтед», в котором ему довелось поработать. Это случится только в том случае, если «молотобойцы» выиграют два матча подряд, а «манкунианцы» пройдут «Ливерпуль».

Из возможных пар стоит отметить и встречу между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом», которая может состояться в следующем раунде.

Матчи 1/8 финала Кубка Англии пройдут с 9 по 11 февраля.