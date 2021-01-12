«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в 1/16 финала Кубка Англии

|
12 Января 2021, 00:19,
|
|
Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
«Челтнем» — «Манчестер Сити»
«Бормут» — «Кроли»
«Суонси» — «Ноттингем Форест»
«Саутгемптон»/«Шрусбери» — «Арсенал»
«Барнсли» — «Норвич»
«Чорли» — «Вулверхэмптон»
«Миллуолл» — «Бристоль»
«Брайтон» — «Блэкпул»
«Уиком» — «Тоттенхэм»
«Фулхэм» — «Бёрнли»
«Шеффилд Юнайтед» — «Плимут»
«Челси» — «Лутон»
«Стокпорт»/«Вест Хэм» — «Донкастер»
«Брентфорд» — «Лестер»
«Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»
Матчи будут сыграны в следующие выходные - 23-24 января.
Отметим, что главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес в 1/8 финала может встретиться с «Манчестер Юнайтед», в котором ему довелось поработать. Это случится только в том случае, если «молотобойцы» выиграют два матча подряд, а «манкунианцы» пройдут «Ливерпуль».
Из возможных пар стоит отметить и встречу между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом», которая может состояться в следующем раунде.
Матчи 1/8 финала Кубка Англии пройдут с 9 по 11 февраля.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль