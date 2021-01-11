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Моуринью руководил «Тоттенхэмом» в Кубке Англии, сидя на обычном стуле

11 Января 2021, 10:13,

Global Look Press

В рамках третьего раунда Кубка Англии лондонский «Тоттенхэм» на выезде встречался со скромным клубом «Марин». Поединок завершился уверенной победой подопечных Жозе Моуринью со счетом 5:0.

Пресс-служба «шпор» в «Твиттере» опубликовала забавную фотографию, на которой видно, что португальский специалист управляет командой, сидя на обычном стуле.

Зрители не смогли посетить эту встречу из-за ограничений по причине коронавирусной инфекции, поэтому две болельщицы наблюдали за поединком из-за ограждения.

Добавим, что «Марин» выступает в первом западном дивизионе Северной Премьер-лиги - восьмом по силе дивизионе Англии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью
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