Моуринью: «Вы не должны быть удивлены, если увидите Алли в стартовом составе на матч с «Астон Виллой»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью оценил игру Деле Алли в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Марином» (5:0).

«Мне очень понравилось его сегодняшнее выступление. Конечно, в некоторых моментах он играл осторожно, как и вся команда. На таком поле творческие игроки не могут показать своего максимума. Алли и Жедсон продемонстрировали сегодня отличную динамику.

Конечно, это не тот матч, по которому можно делать выводы об уровне Алли, но меня порадовал его настрой, так что вы не должны быть удивлены, если увидите Деле в стартовом составе на ближайший матч», - цитирует португальского специалиста BBC.