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Моуринью: «Футболисты «Марина» не должны стыдиться за сегодняшний результат»

10 Января 2021, 23:45,

Global Look Press

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Марином» (5:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

«Я уже долго работаю в Англии, но ни разу не встречался с командой такого уровня, хоть мне и приходилось играть против клубов из первой и второй лиги. Я не англичанин, но понимаю, что этот матч значил для болельщиков и футболистов соперника, поэтому я привёз сюда хорошую команду не только из-за результата, но и из-за уважения к соревнованию.

Думаю, что игроки «Марина» испытали невероятные эмоции, сражаясь против Бэйла и Дембеле. Они бились, результат не такой, за который нужно стыдиться, поэтому сегодня все вернутся домой счастливыми», - цитирует Моуринью BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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