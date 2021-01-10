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«Тоттенхэм» подарил «Марину» комплект новых футболок в память о сегодняшнем матче

10 Января 2021, 22:46,

Global Look Press

«Тоттенхэм» в 1/32 финала Кубка Англии обыграл «Марин» (5:0) выступающий в восьмом по силе английском дивизионе.

Как сообщает пресс-служба «шпор», игроки не смогли обменяться футболками из-за протоколов по коронавирусу. «Тоттенхэм» принял решение порадовать своего соперника и подарил комплект своих новых футболок «Марину» в память о сегодняшнем матче.

Отметим, что уже в среду подопечным Моуринью предстоит встретиться с «Астон Виллой» в рамках английской Премьер-лиги.

«Шпоры» набрали 29 очков в шестнадцати матчах и расположился на четвертой строчке в английской Премьер-лиге.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Марин
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