Англия. Кубок Англии 2020-2021
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«Тоттенхэм» забил пять мячей самому лёгкому сопернику по Кубку Англии

10 Января 2021, 21:49,

Global Look Press

В 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» гостил у любительского клуба «Марин», который продержался только половину первого тайма, а затем пропустил четыре мяча подряд всего за 13 минут. Итог - 5:0 в пользу «шпор», хет-трик у Карлоса Винисиуса, еще по голу забили Лукас Моура и Алфи Девайн.

Протокол игры  
Марин 0:5 Тоттенхэм
    24' Винисиус Карлос (0:1)
    30' Винисиус Карлос (0:2)
    32' Лукас Моура (0:3)
    37' Винисиус Карлос (0:4)
    60' Девайн Алфи (0:5)
Пэссент Бэйли Соломон-Дэйвис Джош Хьюз Адам III   45' (Ховард Микаэль II (   45') Майли Энтони Джойс Джеймс   78' Бэрриган Джеймс Рэйвен Дэвид   80' (Шоу Дэнни III (   80') Хмами Джош   66' (Дойл Алекс (   66') Кенгни Нил Девайн Джеймс   75' (Уигналл Райан (   75') Камминс Ниалл   75' (Страйклэнд Кенни (   75')
Запасные: Линч Дэвид Мендес Германо
Харт Джо Доэрти Мэтт Алдервейрельд Тоби   45' (Девайн Алфи (   45') Родон Джо Дэвис Бен   70' (Регилон Серхио (   70') Сиссоко Мусса   45' (Танганга Джафет (   45') Уайт Харви Фернандеш Жедсон Алли Деле   64' (Кларк Джек (   64') Лукас Моура   64' (Бэйл Гарет (   64') Винисиус Карлос
Запасные: Н'Домбеле Тангай Санчес Давинсон Сон Хынмин Гассанига Пауло
10 января. Стадион "The Marine Travel Arena".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Марин
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