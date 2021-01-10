«Тоттенхэм» забил пять мячей самому лёгкому сопернику по Кубку Англии

В 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» гостил у любительского клуба «Марин», который продержался только половину первого тайма, а затем пропустил четыре мяча подряд всего за 13 минут. Итог - 5:0 в пользу «шпор», хет-трик у Карлоса Винисиуса, еще по голу забили Лукас Моура и Алфи Девайн.