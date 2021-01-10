«Тоттенхэм» забил пять мячей самому лёгкому сопернику по Кубку Англии

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10 Января 2021, 21:49,
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В 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» гостил у любительского клуба «Марин», который продержался только половину первого тайма, а затем пропустил четыре мяча подряд всего за 13 минут. Итог - 5:0 в пользу «шпор», хет-трик у Карлоса Винисиуса, еще по голу забили Лукас Моура и Алфи Девайн.
Протокол игры
|24' Винисиус Карлос (0:1)
|30' Винисиус Карлос (0:2)
|32' Лукас Моура (0:3)
|37' Винисиус Карлос (0:4)
|60' Девайн Алфи (0:5)
Пэссент Бэйли • Соломон-Дэйвис Джош • Хьюз Адам III 45' ( Ховард Микаэль II ( 45') • Майли Энтони • Джойс Джеймс • 78'Бэрриган Джеймс • Рэйвен Дэвид 80' ( Шоу Дэнни III ( 80') • Хмами Джош 66' ( Дойл Алекс ( 66') • Кенгни Нил • Девайн Джеймс 75' ( Уигналл Райан ( 75') • Камминс Ниалл 75' ( Страйклэнд Кенни ( 75')
Запасные: Линч Дэвид • Мендес Германо
Харт Джо • Доэрти Мэтт • Алдервейрельд Тоби 45' ( Девайн Алфи ( 45') • Родон Джо • Дэвис Бен 70' ( Регилон Серхио ( 70') • Сиссоко Мусса 45' ( Танганга Джафет ( 45') • Уайт Харви • Фернандеш Жедсон • Алли Деле 64' ( Кларк Джек ( 64') • Лукас Моура 64' ( Бэйл Гарет ( 64') • Винисиус Карлос
Запасные: Н'Домбеле Тангай • Санчес Давинсон • Сон Хынмин • Гассанига Пауло
10 января. Стадион "The Marine Travel Arena".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Марин