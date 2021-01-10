Болельщик «Марина» принёс картонную фигуру Клоппа на матч с «Тоттенхэмом»

Сегодня, 10 января, «Тоттенхэм» в рамках 1/32 финала Кубка Англии на выезде играет против «Марина» выступающего в восьмом по силе английском дивизионе.

Издательство Record опубликовало видео, на котором болельщик хозяев держит в руках картонную фигуру Юргена Клоппа. Таким образом, немецкий специалист просматривает матч одного из своих конкурентов в борьбе за чемпионство.

На данный момент идёт 65-я минута, «Тоттенхэм» впереди со счётом 5:0, три мяча в свой актив записал Винисисус.

Стоит отметить, что «Марин» не очень удачно выступает в восьмом английском дивизионе, занимая на данный момент лишь шестую строчку в турнирной таблице.