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Гвардиола объяснил отсутствие Агуэро в матче с «Бирмингемом»

10 Января 2021, 20:17,

Global Look Press

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвадриола рассказал об отсутствии нападающего Серхио Агэуро в заявке на матч 1/32 финала Кубка Англии с «Бирмингемом» (3:0).

«К сожалению, Серхио контактировал с человеком, у которого обнаружили коронавирус. Агуэро был изолирован на несколько дней.

Я не очень хорошо понимаю всю эту систему, он, как и все мы, сдавал тест на коронавирус 6 раз за последние 10-15 дней, все они были отрицательными. Сегодняшний, думаю, тоже. В каких-то ситуациях можно играть по медицинскому протоколу, а в каких-то нельзя. Сегодня он не смог сыграть», - цитирует испанского специалиста Manchester Evening News.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро
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