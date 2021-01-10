Лэмпард: «Я рад за Вернера, нападающие хотят забивать»

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10 Января 2021, 19:50,
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Моркэмом» в 1/32 финала Кубка Англии.
«Важная победа, которая придает нам уверенности, но нам нужно двигаться дальше.
Гол Вернера? Я рад за него, потому что нападающие хотят забивать.
Хаверц? Мы должны проявить терпение, у него огромный потенциал.
У нас много молодых нападающих, которые могут стать большими игроками, но необходимо проявлять терпение. Посмотрите на лучших форвардов английской Премьер-лиги, им всем от 27 до 29 лет», - цитирует Лэмпарда Football London.
В последнее время в СМИ всё чаще и чаще появляются слухи, что Лэмпард может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард