Лэмпард: «Я рад за Вернера, нападающие хотят забивать»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Моркэмом» в 1/32 финала Кубка Англии.

«Важная победа, которая придает нам уверенности, но нам нужно двигаться дальше.

Гол Вернера? Я рад за него, потому что нападающие хотят забивать.

Хаверц? Мы должны проявить терпение, у него огромный потенциал.

У нас много молодых нападающих, которые могут стать большими игроками, но необходимо проявлять терпение. Посмотрите на лучших форвардов английской Премьер-лиги, им всем от 27 до 29 лет», - цитирует Лэмпарда Football London.

В последнее время в СМИ всё чаще и чаще появляются слухи, что Лэмпард может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси».