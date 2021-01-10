​«Марин» продал 15 тысяч виртуальных билетов на матч с «Тоттенхэмом»

Для «Марина», выступающего в восьмом по рангу английском дивизионе, игра третьего раунда Кубка Англии против «Тоттенхэма» является важнейшим событием. Из-за проведения поединка при пустых трибунах клуб потерял не только важный потенциальный доход от продаж билетов, но и одного спонсора.

«Марин» принялся продавать виртуальные билеты по 10 фунтов за каждый, чтобы посредством акции компенсировать потерю дохода. Акция нашла невероятный отклик – клуб продал уже 15 тысяч таких вот билетов.

«Марин» и «Тоттенхэм» выяснят отношения в воскресенье. Игра стартует в восемь часов вечера по московскому времени.