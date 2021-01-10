Англия. Кубок Англии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Артета: «Смит-Роу сыграл сегодня впечатляюще»

10 Января 2021, 00:22,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета лестно отозвался о полузащитнике Эмиле Смит-Роу, который забил победный гол в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ньюкаслом» (2:0).

«Сегодня он сыграл впечатляюще. Эмиль часто берет игру на себя и рискует – это очень непросто. У него есть всё, чтобы стать большим футболистом.

Форма «Арсенала»? У нас есть пять дней на подготовку к следующему матчу, мы должны хорошо поработать и продолжать побеждать. Здорово, что мы остались в Кубке Англии, команда хочет бороться за титулы», - цитирует Артету BBC.

Отметим, что «Арсенал» одержал четыре победы подряд. В английской Премьер-лиге «канониры» расположились на одиннадцатом месте, отставание от пятой строчки составляет всего лишь шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Эмил Смит-Роу
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Дубли Гризманна и Месси позволили «Барселоне» разгромить «Гранаду»
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао
Феерия Месси помогла «Барселоне» победить в Бильбао


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола