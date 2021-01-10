Артета: «Смит-Роу сыграл сегодня впечатляюще»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета лестно отозвался о полузащитнике Эмиле Смит-Роу, который забил победный гол в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ньюкаслом» (2:0).

«Сегодня он сыграл впечатляюще. Эмиль часто берет игру на себя и рискует – это очень непросто. У него есть всё, чтобы стать большим футболистом.

Форма «Арсенала»? У нас есть пять дней на подготовку к следующему матчу, мы должны хорошо поработать и продолжать побеждать. Здорово, что мы остались в Кубке Англии, команда хочет бороться за титулы», - цитирует Артету BBC.

Отметим, что «Арсенал» одержал четыре победы подряд. В английской Премьер-лиге «канониры» расположились на одиннадцатом месте, отставание от пятой строчки составляет всего лишь шесть очков.