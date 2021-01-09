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Смит-Роу, забивший победный гол в ворота «Ньюкасла»: «С детства хотел играть за «Арсенал», мечты сбываются»

09 Января 2021, 23:27,

Global Look Press

Полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в 1/32 финала Кубка Англии. 20-летний футболист отметился победным голом на 109-й минуте.

«Я счастлив. Эпизод с отмененной красной карточкой, которую показал мне арбитр, был не очень приятным, но я не нарушал правила намеренно, что подтвердил ВАР. Я просто рад, что мне удалось забить, и мы вышли в следующий раунд.

Мы понимали, что будет очень тяжело. «Ньюкасл» - сильный соперник, но мы смогли сломить их. С детства я хотел играть за «Арсенал», мечты сбываются», - цитирует Смита-Роу Sky Sports.

Молодой англичанин является воспитанником «канониров», но за основную команду он сыграл в общей сложности лишь девятнадцать матчей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Эмил Смит-Роу
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