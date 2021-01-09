Роджерс – о победе над «Сток Сити»: «Мы выстояли первые 15 минут, в остальное время были превосходны»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Сток Сити» (4:0) в 1/32 Кубка Англии.

«Мы сыграли здорово. Команда смогла выдержать первые 15 минут, в этот период соперник играл очень хорошо. Остальные 75 минут мы были превосходны, первый гол был важен, он полностью предопределил ход матча.

В перерыве я сказал ребятам, что мы должны быстрее двигать мяч и играть настойчивее. У нас хорошая мобильная команда, которая умеет правильно использовать пространство», - цитирует Роджерса BBC.

В следующую субботу, 16 января, «Лестер» в рамках английской Премьер-лиги сыграет с «Саутгемптоном».