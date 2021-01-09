Клопп подвёл итоги матча с «Астон Виллой»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над бирмингемской «Астон Виллой» в поединке третьего раунда Кубка Англии. Матч завершился победой мерсисайдцев со счетом 4:1.

«Молодежь прекрасно проявила себя. Мы имели некоторые проблемы, нам требовалось немного больше времени. Были огрехи с передачами и передвижением. Мы имели моменты, но удары парировал голкипер. Все это удалось изменить после перерыва. Во второй половине все было неидеально, но получше, чем в первом тайме», - цитирует немецкого тренера BBC Sport.

«Ливерпуль» узнает соперника по четвертому раунду после жеребьевки.