Англия. Кубок Англии 2019-2020
Сделать ставку
﻿
0

Клопп подвёл итоги матча с «Астон Виллой»

09 Января 2021, 09:32,

Global Look Press

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над бирмингемской «Астон Виллой» в поединке третьего раунда Кубка Англии. Матч завершился победой мерсисайдцев со счетом 4:1.

«Молодежь прекрасно проявила себя. Мы имели некоторые проблемы, нам требовалось немного больше времени. Были огрехи с передачами и передвижением. Мы имели моменты, но удары парировал голкипер. Все это удалось изменить после перерыва. Во второй половине все было неидеально, но получше, чем в первом тайме», - цитирует немецкого тренера BBC Sport.

«Ливерпуль» узнает соперника по четвертому раунду после жеребьевки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Ювентус» поверг в шок «Милан» и прервал его 27-матчевую беспроигрышную серию
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» легко выиграл дерби у «дьяволов» Сульшера и вышел в финал Кубка лиги
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
CIES: Рэшфорд - самый дорогой футболист мира, Месси занял 97 место
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола