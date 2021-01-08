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Бьелса: «Легко болеть за один из лучших клубов в мире, намного сложнее поддерживать команду, которая борется за выживание в низших лигах»

08 Января 2021, 18:23,

Global Look Press

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса высказался о болельщиках клубов из низших лиг.

«Легко болеть за один из лучших клубов в мире, намного сложнее поддерживать команду, которая борется за выживание в низших лигах. Этим и хорош Кубок Англии, мы видим настоящих болельщиков, когда маленькие клубы встречаются с командами из английской Премьер-лиги.

Я понимаю, почему некоторые наставники не отдают приоритет Кубку Англии – слишком много матчей в сезоне, игрокам нужно отдыхать. Но я чувствую, что мы должны отнестись к этому турниру с уважением», - цитирует Бьелсу журналист Фил Хэй в «Твиттере».

В третьем раунде Кубка Англии «Лидс» сыграет с «Кроли Таун».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсело Бьелса
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