«Астон Вилла» подтвердила, что матч с «Ливерпулем» состоится

«Астон Вилла» посредством своего официального сайта сообщила о том, что матч 3-го раунда Кубка Англии с «Ливерпулем» состоится.

Напомним, что в клубе из Бирмингема вспышка коронавируса, с большой долей вероятности «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» молодёжным составом. Матч состоится сегодня, 8 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Астон Вилла» занимает восьмое место в английской Премьер-лиге, набрав 26 очков в пятнадцати матчах. Отметим, что у «львов» ещё два матча в запасе. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет всего лишь семь зачетных баллов.