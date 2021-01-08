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«Астон Вилла» подтвердила, что матч с «Ливерпулем» состоится

08 Января 2021, 14:14,

Global Look Press

«Астон Вилла» посредством своего официального сайта сообщила о том, что матч 3-го раунда Кубка Англии с «Ливерпулем» состоится.

Напомним, что в клубе из Бирмингема вспышка коронавируса, с большой долей вероятности «Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» молодёжным составом. Матч состоится сегодня, 8 января, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Астон Вилла» занимает восьмое место в английской Премьер-лиге, набрав 26 очков в пятнадцати матчах. Отметим, что у «львов» ещё два матча в запасе. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет всего лишь семь зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Астон Вилла
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