«Астон Вилла» выставит молодёжный состав против «Ливерпуля» из-за коронавируса

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08 Января 2021, 08:59,
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Бирмингемская «Астон Вилла» собирается выставить молодежный состав в матче Кубка Англии против «Ливерпуля». Такое решение связано со вспышкой коронавирусной инфекции в команде, об этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Джон Перси.
Из-за выявления случаев коронавируса тренировки «Астон Виллы» были временно отменены, а тренировочная база в настоящий момент закрыта.
Поединок третьего раунда Кубка Англии между бирмингемским коллективом и «Ливерпулем» запланирован на пятницу, восьмое января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Астон Вилла