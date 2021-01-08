«Астон Вилла» выставит молодёжный состав против «Ливерпуля» из-за коронавируса

Бирмингемская «Астон Вилла» собирается выставить молодежный состав в матче Кубка Англии против «Ливерпуля». Такое решение связано со вспышкой коронавирусной инфекции в команде, об этом сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Джон Перси.

Из-за выявления случаев коронавируса тренировки «Астон Виллы» были временно отменены, а тренировочная база в настоящий момент закрыта.

Поединок третьего раунда Кубка Англии между бирмингемским коллективом и «Ливерпулем» запланирован на пятницу, восьмое января. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.